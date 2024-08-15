Tekirdağ'da silah ve kesici alet operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da silah ve kesici alet operasyonu

Tekirdağ\'da silah ve kesici alet operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde; çok sayıda silah, şarjör ve kesici alet geçirildi.

15.08.2024 19:29
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TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde; çok sayıda silah, şarjör ve kesici alet geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ergene JASAT Timi ve Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ortaklığında yürütülen operasyon kapsamında, Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde A.G.'ye ait evde arama yapıldı. Aramada, 5 tabanca, 16 tabanca şarjörü, 7 tüfek, 5 tüfek şarjörü, 1 havalı tüfek, 13 bıçak, 2 çakı, 2 çift ağızlı kama, 1 pala, 1 bıçak bileme aparatı ve 2 bin 164 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen her şeye el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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