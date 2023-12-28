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Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada G.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan R.E. ve M.K. tutuklandı.

Tekirdağ\'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı
28.12.2023 - 13:27,
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir kafede çıkan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan R.E. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık Mahallesi'nde dün bir kafede G.K. ve R.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.E, G.K'yi silahla yaralamış, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.K, müdahaleye karşın hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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