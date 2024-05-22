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Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Tekirdağ kirazının hasadı başladı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 2 bin 700 dekar alanda yetiştirilen adına 57 yıldır festival düzenlenen kirazın hasadının başladığını söyledi.

Üreticilerin kiraz bahçelerindeki tatlı telaşının başladığını ifade eden Kiracı, "Hasada erkenci kirazımızdan başladık. İlk olarak bir hafta erkenci kirazın hasadı olur. Daha sonra diğer çeşitlerde de hasat başlayacak. Temmuz ayının ilk günlerine kadar hasat devam edecek. Üreticiler yıl boyunca emek verdiklerini ürünlerini hasat edip pazara ulaştıracak." dedi.

Kiracı, bu yıl bazı kiraz çeşitlerinin çiçeklenme döneminde fazla yağış almasından dolayı verimlerinde düşüş olabileceğine işaret etti.

Kiraz bahçelerinde hummalı mesai başladı

Tekirdağlı üreticiler de sabah saatlerinden itibaren kiraz bahçelerinin yolunu tutmaya başladı.

Üretici meyveleri toplamak için yoğun mesai harcıyor. Toplanan kirazlar, özenle kasalara yerleştirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Üreticilerden Eşref Meral uzun süredir kiraz yetiştiricisi olduğunu belirtti.

Verimin geçen seneye göre düşük olduğunu gözlediğini aktaran Meral, "Erkenci kirazlarla hasada başladık. Verim geçen yıla göre seyrek olsa da herkes kirazlardan memnun. Kötü bir hava olmadığı sürece güzel şekilde hasadımızı tamamlarız." dedi.