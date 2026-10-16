Tekirdağ\'da tarım personeline koruyucu sağlık ve ilk yardım eğitimi verildi

Tekirdağ'da tarım personeline koruyucu sağlık ve ilk yardım eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi düzenlendi. Saha Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri kapsamındaki programda koruyucu sağlık, sağlıklı beslenme, kanser taramaları, ruh sağlığı ve ilk yardım gibi konular ele alındı.
Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi gerçekleştirildi.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanlığının "Saha Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri" programı kapsamında, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime kurum personeli katıldı.
Programda katılımcılara koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve fazla kiloyla mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz konularında bilgi verildi.
Eğitimde ayrıca kanser taramaları ve erken teşhis, akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, teknoloji bağımlılığı, ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar ele alındı.
Sağlıklı yaş alma ve yaşlı sağlığı, acil durum yönetimi ve temel ilk yardım ile toplum sağlığında iletişim becerileri konularında da bilgilendirme yapıldı.
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