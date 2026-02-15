Tekirdağ'da Tarım ve Sağlık İşbirliği - Son Dakika
Tekirdağ'da Tarım ve Sağlık İşbirliği

15.02.2026 11:14
Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, Sağlık Müdürü Onar'ı ziyaret etti, yasa dışı avcılıkla mücadele sürüyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Onar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Aksoy'a teşekkür etti.

Yasa dışı avcılıkla mücadele sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı Su Ürünleri Kontrol ekiplerince perakende satış yerleri ile av araçlarına yönelik denetimler aralıksız ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Denetimlerde, su ürünlerinin asgari avlanabilir boy kriterlerine uygunluğu, avlanma sezonu kurallarına riayet edilip edilmediği ile satış yerlerinde ürünlerin mevzuata uygun şekilde bulundurulup bulundurulmadığının kontrol edildi.

Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla etkin mücadele edildiği belirtilen açıklamada, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Süleymanpaşa'da yemek firmaları denetlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, okullara ve kamu kurum ve kuruluşlarına yemek hizmeti sunan firmalara yönelik hijyen ve mevzuat denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde üretim alanları, personel hijyeni ve gıda muhafaza koşulları kontrol edildi.

Halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Tekirdağ, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Tarım ve Sağlık İşbirliği - Son Dakika

Tekirdağ'da Tarım ve Sağlık İşbirliği
