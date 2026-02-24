Tekirdağ'da Tarımda Dijital Çağ Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Tarımda Dijital Çağ Projesi

Tekirdağ\'da Tarımda Dijital Çağ Projesi
24.02.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü, dijital teknolojileri tarıma entegre edecek projesini hayata geçiriyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Tarımda Dijital Çağ" projesinin hibe sözleşmesi imzalandı.

Müdürlüğün "Tarımda Dijital Çağ" projesi, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalanan sözleşme kapsamında müdürlükte görev yapan 40 teknik personele İHA-1 pilotluk eğitimi verilecek.

Proje kapsamında tarımsal faaliyetlerde dijital teknolojilerin etkin kullanımının artırılması hedefleniyor.

Aksoy, yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının tarımsal üretim alanlarında denetim, izleme ve veri toplama süreçlerinde önemli katkılar sağladığını belirtti.

Uygulamanın verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Aksoy, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tekirdağ, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Tarımda Dijital Çağ Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti o anlar kamerada Aşırı yüklü kamyon kayarak iki aracı biçti; o anlar kamerada
Tek hayali Galatasaray’da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı Uçağa alınmayınca köpeğini havalimanında bırakan yolcu tutuklandı

10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:54
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor Evleri bile ayırdılar
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 10:40:49. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tarımda Dijital Çağ Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.