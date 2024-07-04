Tekirdağ'da tekstil atölyesinde skunk bitkisi yetiştirildiği iddiasıyla şüpheli yakalandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil atölyesinde iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda skunk bitkisi yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi.

Atölyede yapılan aramada iklimlendirme sistemiyle yetiştirildiği tespit edilen 1973 kök skunk bitkisi ile 16 kilo 380 gram esrar, 12 klima, 11 fan, 138 aydınlatma lambası, 2 bin 500 litre bitki besleyici gübre, 23 hava nemlendirme filtresi, 4 bin 832 saksı, 1800 metre elektrik kablosu ve 450 metre havalandırma borusu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Ö.G. gözaltına alındı.