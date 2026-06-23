Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

23.06.2026 13:40  Güncelleme: 14:25
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında 54 personele toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdi.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarını eğitim faaliyetleriyle desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kadın Dostu Kentler Programı çerçevesinde oluşturulan Eşitlik Masaları üyeleri ile Eşitlik Birimi personeline yönelik "Toplumsal Cinsiyet Odağında Yerel Yönetim ve Yerel Katılım" eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programı, belediye hizmetlerinde eşitlik perspektifinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildi. Toplam 54 belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programı, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi VIP Salonu'nda düzenlendi.

EŞİTLİK ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI DESTEKLENİYOR

CEİD DK Üyesi ve Yerel Çalışmalar Danışmanı Sevinç Ünal tarafından verilen eğitimlerde, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin temel kavramlar ve yaklaşımlar ele alınırken, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları ve uygulama örnekleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim programında, belediye hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında eşitlik perspektifinin güçlendirilmesi, personelin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, birimler arası eşitlik odaklı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin yerel düzeyde tespit edilerek giderilmesine yönelik kurumsal farkındalığın geliştirilmesi hedeflendi.

KADIN DOSTU KENTLER ÇALIŞMALARINA KATKI SUNACAK

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından sağlanan eğitim desteğiyle, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı ve Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, eşitlik temelli hizmet anlayışını güçlendirmeye yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürerek, tüm vatandaşlar için daha kapsayıcı ve erişilebilir bir kent yaşamı oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi - Son Dakika

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