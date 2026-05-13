Tekirdağ'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi

Tekirdağ Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulda düzenlenen organizasyonda öğrencilerin fizik, kimya, coğrafya, biyoloji ve tarih alanlarında hazırladığı projeler tanıtıldı.

Açılışa katılanlar, fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Programa Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ile şube müdürleri katıldı.

Fuarda bilimsel düşünme, araştırma ve üretkenliğin önemine dikkat çekildi.