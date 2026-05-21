Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası: Coğrafi İşaretli Lezzetler Tanıtıldı

21.05.2026 14:23
Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin coğrafi işaretli lezzetleri vatandaşlarla buluştu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın videosu izletildi.

Etkinlikte, Tekirdağ köftesi, Malkara eski kaşarı, Şarköy zeytinyağı, Ramazan çöreği, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Tekirdağ bulaması, Çerkezmüsellim köftesi, peynir helvası ve Kınalı yapıncak yaprağı katılımcılara tanıtıldı.

Daha sonra katılımcılar stantları gezerek ürünleri tattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, konuşmasında, Türk Mutfağı Haftası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kutlandığını söyledi.

Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının 'Bir Sofrada Miras' olarak belirlendiğini hatırlatan Karaküçük, "Çünkü sofralarımız sadece yemeklerin buluştuğu yerler değil, kültürel birlikteliğin paylaşımın nesilden nesile aktarıldığı, kadim değerlerin yaşatıldığı en önemli miras alanlarından biridir." dedi.

Karaküçük, Tekirdağ'ın gastronomi değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Tekirdağ mutfağının köfte başta olmak üzere birçok tescilli ürüne sahip olduğunu ifade eden Karaküçük, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle kentin mutfak kültürünün ziyaretçilere tanıtılacağını ifade etti.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ile Nurten Yontar ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri stantları ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
