Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Tutuklama

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Tutuklama
09.06.2026 11:19
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da polisin son bir hafta içinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 124 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 454 gram çeşitli uyuşturucu, 31 bin 152 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 63 gram bonzai, 12 bin 239 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 109 bin 375 lira ele geçirildi. Operasyonda 19'u uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 124 kişi hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Tutuklama - Son Dakika

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