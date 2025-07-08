Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Aydoğdu ve Karadeniz mahallelerinde belirlenen 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 46 bin 995 lira ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.