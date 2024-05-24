Tekirdağ\'da evde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 15 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 495 lira ele geçirdi.

Evde bulunan E.Ş. ve M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.