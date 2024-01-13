 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da evde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da evde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, evinde uyuşturucu bulunan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 675 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 150 tabanca fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan T.G. ve S.G. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'da evde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı tutuklandı
13.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:45
Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramalarda, 675 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 150 tabanca fişeği ele geçirdi.

Adreste bulunan S.G, T.G. ve N.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. ve S.G. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Tutuklama, Adliye, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da evde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:59:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da evde uyuşturucu bulundu, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement