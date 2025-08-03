Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 505 gram sentetik uyuşturucu, kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 815 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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