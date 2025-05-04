Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 496 sentetik uyuşturucu, 378 gram skunk, 25 gram eroin, 15 gram skunk tohumu, 97 sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 2 iklimlendirme çadırı ve 2 vantilatör ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 11 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.