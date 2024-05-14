Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu ve 17 bin 450 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan K.A, E.A. ve S.D. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

14.05.2024 10:35
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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bir iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada, 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonda K.A, E.A. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Çorlu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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