Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Hayrabolu, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki adreslerde yapılan aramalarda 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

25.03.2024 16:46  Güncelleme: 16:49
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Hayrabolu, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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