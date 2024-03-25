Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Hayrabolu, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Orman Haftası dolayısıyla, Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Efe Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Orman İşletme Müdürü Levent Morkan ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, protokol üyeleriyle öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu. Kaymakam Kılıç, ormanların bir ülke için önemli bir değere sahip olduğunu, ormanlarını bilinçsizce tüketen ülkelerin, sadece çölleşmekle kalmayacağını, sahip oldukları en büyük doğal zenginliği de kaybetmiş olacağını ifade etti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın 'şüpheli' olarak ifade verdi.
Isparta'da polis, 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç. isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, çanta içerisine gizlenmiş halde 196,01 gram sentetik uyuşturucu ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'nde, Derin Okyanuslar konusu ele alındı. Konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Yücel katıldı ve ileri teknoloji, uzaydan okyanusların takibi gibi konular hakkında bilgiler verdi. Söyleşiye Havza Milli Eğitim Müdürü, okul idarecileri ve öğrenciler de katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, kentteki teknoloji yatırımlarından dolayı Başkan Mehmet Sekmen'i kutladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeli çocuk ve gençlerle kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için sosyo-kültürel projeleri hayata geçiriyor. Yeni dönemde 'Mahalle Eğitim Merkezleri', 'Meslek Edindirme Kursları', 'Öğrenci Evi' ve 'Halkevleri' projeleri yer alacak.
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