Tekirdağ'da Yağmur Suyu Hattına Atık Bırakıldığı İddiaları İncelemeye Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yağmur Suyu Hattına Atık Bırakıldığı İddiaları İncelemeye Alındı

Tekirdağ\'da Yağmur Suyu Hattına Atık Bırakıldığı İddiaları İncelemeye Alındı

Çorlu ilçesinde Türk Gücü Organize Sanayi Bölgesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait vidanjörün yağmur suyu hattına atık bıraktığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparak numune aldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

23.05.2024 16:53
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Tekirdağ'da, yağmur suyu hattı giderine atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Çorlu ilçesinde Türk Gücü Organize Sanayi Bölgesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait vidanjörün yağmur suyu hattına atık bıraktığını gören görevliler ihbarda bulundu.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı yağmur suyu hattında inceleme yaptı, numune aldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yağmur Suyu Hattına Atık Bırakıldığı İddiaları İncelemeye Alındı - Son Dakika
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