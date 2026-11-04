Tekirdağ'da yağmurlu havada balkondan düşen beton parçaları kişiyi hafif yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da yağmurlu havada balkondan düşen beton parçaları kişiyi hafif yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da yağmurlu havada balkondan düşen beton parçaları kişiyi hafif yaraladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Hükümet Caddesi'nde yağmurlu havada balkondan kopan küçük beton parçaları, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine düştü. Olayda hafif yaralanan kişi panik yaşarken güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'da binanın balkonundan kopan küçük beton parçaları, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine düştü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde yağmurlu havada bir binanın balkonundan kopan küçük beton parçaları, bu sırada kaldırımda yürüyen kişinin üzerine düştü. Ellerine başına götürüp, panik yaşayan bu kişi hafif yaralanırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
SüleymanpaşaİncelemeTekirdağGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Başörtülüleri aşağılamıştı O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
15:44
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 16:04:39. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yağmurlu havada balkondan düşen beton parçaları kişiyi hafif yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android