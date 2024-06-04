Tekirdağ'da yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4'ü tutuklandı

Tekirdağ\'da yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4\'ü tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 5 FETÖ mensubunu yakaladı. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğer 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araçlarda yapılan aramada ise para ve cep telefonları ele geçirildi.

04.06.2024 11:10
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Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı belirlenen FETÖ mensuplarının taşındığı üç aracı takibe aldı.

Kent girişinde durdurulan otomobillerin içinde 4'ü ihraç polis, 1'i ihraç öğretmen 5 şüpheli yakalandı.

Yakalananların FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları olduğu belirlendi. Araçlarda yapılan aramada, 41 bin 85 avro, 3 bin 920 dolar, 7 bin 200 lira ile cep telefonları ele geçirildi.

FETÖ mensubu 5 zanlı ile göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen otomobil sürücüleri adliyeye sevk edildi.

Hakimlik zanlılardan eski emniyet mensubu 4 kişinin tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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