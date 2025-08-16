Hayrabolu ilçesinde yol kenarında çıkan yangın söndürüldü.
Alpullu Caddesi'nde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Malkara'da anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İshakça Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Malkara'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gazibey Mahallesi'nde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?