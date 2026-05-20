Tekirdağ'da Yelken Yarışları Tamamlandı

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.
Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde düzenlenen yarışlara 39 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist, ILCA ve 420 kategorilerinde yapıldı.
Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Açık Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Optimist genel kategorisi: Ahmet Arel Barut
Optimist junior kategorisi: Mert Çelik
Optimist kızlar kategorisi: Janset Tuğan
Optimist junior kızlar kategorisi: Duru Ateş
ILCA kategorisi: Hayrettin Çakır
420 kategorisi: Sabri Poyraz Macin
