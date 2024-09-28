Tekirdağ'da Yeni CNC Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yeni CNC Tesisi Açıldı

Tekirdağ\'da Yeni CNC Tesisi Açıldı

Tekirdağ Ergene'de açılan tesis, 50 milyon avroluk üretim hedefliyor ve çevre dostu makineler üretecek.

28.09.2024 16:16
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde CNC takım tezgahları üretimi yapacak tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Firma yetkilisi Erdal Gamsız, Avrupa Serbest Bölgesi'nde (ASB) düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, ilk üç yılda 50 milyon avroluk üretim hedeflediklerini söyledi.

Gamsız, Türkiye'ye hem ileri teknoloji hem de yatırım getirdiklerini ve Tayvanlı ortaklarıyla tesisi kurduklarını ifade ederek, "CNC takım tezgahları dediğimiz, aslında bizim eskiden beri bildiğimiz torna ve fireze makinelerinin yeni ve teknolojik halleri. Bu makineler, tamamen insan eli değmeden bilgisayar kontrollü olarak çalışma sistemine sahip. Bu sistemde bu makineler, bilgisayarda ne programladıysanız ne üretmek ya da ne yapmak istediyseniz onu yapıyor. Bu bir otomobil parçası da olabilir, bir kalıp da olabilir ya da savunma sanayindeki bir silahın parçası da olabilir." diye konuştu.

İnşaattan savunma sanayine kadar her yerde bu makinelerin işlevsel olarak aktif rol oynadığını aktaran Gamsız, makinelerin uzay ve havacılık sektörlerinde de kullanıldığını dile getirdi.

Yeni fabrikanın önemli bir üretim noktası olacağını belirten Gamsız, şöyle devam etti:

"Elektrikten, zamandan ve insan gücünden de tasarruf edilebildikleri için tamamen çevreye yararlı, duyarlı ve tam anlamıyla çevre dostu makineler. Bu makineler, içinde bulunduğumuz inşaat da dahil, uzay, havacılık, savunma sanayi de olmak üzere sanayinin içinde olduğu her yerde kullanılan ana üretim makineleridir. Türkiye'de bu teknoloji maalesef yoktu. Biz, yıllardır beraber çalıştığımız Tayvanlı firmayı bir şekilde ikna ederek buraya yatırım yapmalarını sağladık. Yani hem teknoloji hem de yatırım getirdik. Doğrudan yatırım ülkemiz için önemli ve değerli. Hem teknoloji hem de döviz gelmiş oldu buraya."

Ciddi bir üretim ve ciro hedeflediklerini aktaran Gamsız, şunları kaydetti:

"Burada başlangıç olarak ilk yıl 220 makineyle başlıyoruz. İkinci yıl 400 makineye çıkacağız, üçüncü yıl ise 600-650 makine üretimine çıkacağız. Burada teknoloji kullanılıyor. Burada bizim başarımız az adamla çok iş, çok ciro yapmak. Biz burada, 50-60 kişiyle 60 milyon dolar ciro yapacağız. Serbest bölgeye gelmemizin ana sebebi de yurt dışına üretim yapmak. Ana firma olan Tayvanlı firmanın zaten dünyanın 54 ülkesinde müşterisi var, otomatik olarak bu ülkelerdeki firmalar bizim fabrikamızın da müşterisi oluyor."

Konuşmalarının ardından açılışı yapılan fabrika katılımcılar tarafından gezildi.

Programa, Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Avrupa Serbest Bölge Müdürü Eyüp Daşkın, firma yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Ergene, Üretim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yeni CNC Tesisi Açıldı - Son Dakika

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