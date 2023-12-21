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Tekirdağ'da Yılbaşı Hindisi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yılbaşı Hindisi Fiyatları Yükseldi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi 4 bin 500 hindinin 3 binini kilosu 350 liradan sattı. Çetin, geçen sene kilosu 100 lira olan hindiyi bu yıl 350 liraya sattığını belirtti. Hindinin kanadının altındaki sarılığa bakılarak kalitesinin anlaşılabileceğini söyleyen Çetin, sarı olmayan hindinin lezzetli olmadığını ifade etti.

21.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:25
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TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi 4 bin 500 hindinin 3 binini kilosu 350 liradan sattı, diğerleri için sipariş aldı.

Hayrabolu'da 16 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilere, bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Çetin, geçen sene kilosu 100 lira olan hindiyi bu yıl 350 liraya sattığını belirterek, "Bu yıl satışlarımız çok güzel, 4 bin 500 adet vardı; 3 bini satıldı. Diğerlerinin de siparişi tamamıyla bitti diyebiliriz. Kilosu 350 lira. Bir hindi ortalama olarak 8 ile 13 kilo arasında değişiyor. Geçen sene göre bu yıl fiyatlar daha iyi, geçen yıl 100 liraydı. Şimdi 350 lira kilosu ama maliyetler de arttığı için bu fiyat da normaldir. Geçen yıl 5 bin hindi vardı ancak bu yıl da talep arttığı için daha fazla üretmek istedik ama işin zorluğundan, zahmetinden yapamadık ancak bu kadar üretebildik. Özelikle İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale, Ankara, birçok yerden talep var. Siparişlerimiz iyi, satışlar güzel. İşin zahmeti bizi yoruyor" dedi.

'KANAT ALTINA DİKKAT EDİN'

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Muzaffer Çetin, iyi hindinin, kanadının altındaki sarılığa bakılarak anlaşılacağını söyledi. Çetin, "Hindi almak isteyen önce kanadını çevirip, altına bakacak. Hindinin kanat altını çevireceksin, sarı yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir. Kanat altı sarı olması, lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur" diye konuştu. (DHA)

Tekirdağ\'da Yılbaşı Hindisi Fiyatları Yükseldi
Kaynak: DHA
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Muzaffer Çetin, Hayrabolu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yılbaşı Hindisi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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