Tekirdağ'da Ziyaretler ve Empati Çarkı Etkinliği
Tekirdağ'da Ziyaretler ve Empati Çarkı Etkinliği

13.05.2026 09:18
Elif Sağlam, hastane başhekimini ziyaret etti. Ayrıca Tekirdağ NKÜ'de empati etkinliği düzenlendi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Sağlam ve Tabakoğlu makamda bir süre görüştü.

Tabakoğlu, ziyaret için Sağlam ve sendika yöneticilerine teşekkür etti.

-Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Tunçer ve Kırmızı makamda bir süre sohbet etti.

Kırmızı'ya ziyarette şube müdürleri eşlik etti.

-Tekirdağ NKÜ'de "empati çarkı" etkinliği yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "empati çarkı" etkinliği yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin yaşlı bireyler ile işitme, bedensel ve görme güçlüğü yaşayan bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleyerek empati düzeylerini artırmak ve kapsayıcı farkındalık geliştirmelerini sağlamak amacıyla etkinli düzenledi.

Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan öğrenciler, yaşlı bireyler ile işitme, bedensel ve görme güçlüğü yaşayan bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel, iletişimsel ve çevresel engelleri daha yakından fark ederek gözlemledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Ziyaretler ve Empati Çarkı Etkinliği

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
