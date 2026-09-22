Tekirdağ'daki İKAS sirenleri 24 Eylül Perşembe saat 15.00'te çalıştırılacak - Son Dakika
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Tekirdağ'daki İKAS sirenleri 24 Eylül Perşembe saat 15.00'te çalıştırılacak

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Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İKAS sirenlerinin 24 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te il genelinde test edileceğini açıkladı. Yüksek sesli test öncesinde vatandaşlara iki bilgilendirme SMS'i gönderilecek, anonsun ardından 30 saniyelik dalgalı siren sesi duyulacak.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, kent genelinde İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) 24 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te test edileceği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğal ve insan kaynaklı tehlikelere karşı vatandaşların önceden uyarılması amacıyla AFAD Başkanlığınca yürütülen İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi kapsamında Tekirdağ'daki kurulum çalışmaları tamamlandı.

Sistemin testi kapsamında 24 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te il genelindeki tüm sirenler yüksek ses seviyesinde çalıştırılacak.

Test sırasında "Dikkat, dikkat, ilimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır, lütfen panik yapmayınız" anonsunun ardından 30 saniyelik dalgalı siren sesi verilecek.

Test öncesinde Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara iki kez bilgilendirme SMS'i gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, yüksek ses seviyesinde gerçekleştirilecek test sırasında kamu kurumları, kuruluşlar ve vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayını nedeniyle endişeye kapılmamaları istendi.

Kaynak: AA
Acil DurumTeknolojiTekirdağGüvenlikGüncelEylülSMSSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'daki İKAS sirenleri 24 Eylül Perşembe saat 15.00'te çalıştırılacak - Son Dakika
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