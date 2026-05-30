Tekirdağ\'dan İstanbul\'a Ağıra Araç Geçişi Kısıtlandı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artması beklenen trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak kısıtlandı.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar kapsamında bugün başlayan uygulama, yarın saat 01.00'e kadar sürecek.

Kısıtlama kapsamında D-110 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Sultanköy Kavşağı'nda trafik ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli, Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki 7 ana ışıklı kavşakta görev yapıyor.

Ekipler, İstanbul yönüne seyahat edecek sürücüleri Muratlı güzergahını kullanarak TEM Otoyolu'na bağlanabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.

Çorlu ve Çerkezköy yönüne gidecek sürücülere sahil yolu yerine Köseilyas Mahallesi güzergahını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuluyor.