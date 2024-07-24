Tekirdağ'dan kısa kısa

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Karaman'ı ziyaret etti.

Vali Soytürk ziyarette Karaman ile bir süre görüştü.

Ziyarette Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de yer aldı.

Gürcün'den Şenol'a ziyaret

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol'u ziyaret etti.

Gürcün, ziyaretinde Şenol ile sohbet etti, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Şenol da Gürcün ve yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 26-27 Temmuz'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlikte ilçenin yöresel lezzetleri tanıtılacak ve üreticilere destek sağlanacak.

Cuma başlayacak şenlikte, karpuz ve peynir ikramı yapılacak, Lara konser verecek.

Şenliğin ikinci gününde ise Rafet El Roman sevilen şarkılarını seslendirecek.