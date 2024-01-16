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Tekirdağ Ergene'de şehit olan askerler için meydan yapılacak - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de şehit olan askerler için meydan yapılacak

Pençe Kilit Harekatı sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 12 askerin ismi, Karamehmet Şehitler Meydanı'nda yaşatılacak. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, meclis kararıyla meydana şehitlerin isimlerini yazacaklarını belirtti.

Tekirdağ Ergene\'de şehit olan askerler için meydan yapılacak
16.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:48
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Pençe Kilit Harekatı sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 12 askerin ismi yeni yapılan Karamehmet Şehitler Meydanı'nda yaşatılacak.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pençe Kilit Harekatı sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 12 askerin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirtti.

Bu nedenle vatan uğruna şehit düşen 12 askerin adının yaşatmak için aldıkları meclis kararıyla "Karamehmet Şehitler Meydanı" yapacaklarını anlatan Yüksel, şehit askerin isimlerini de meydana yazacaklarını söyledi.

Türk milletinin şehitlerini hiç bir zaman unutmayacağını vurgulayan Yüksel, "12 vatan evladının şehit olduğu haberi bir kez daha yüreğimizi dağladı. Bizler de Ergene Belediyesi olarak 2024 yılının ilk meclis toplantısında şehitlerimizin adını ölümsüzleştirmek için Karamehmet Mahallemizde çalışmalarına başladığımız ve kısa süre içerisinde tamamlayacağımız meydan projesine 'Karamehmet Şehitler Meydanı' adını vermeyi ve bu şekilde şehitlerimizin adını yaşatmayı uygun gördük." dedi.

Yüksel, ayrıca bu kararın alınmasında katkı sunan tüm meclis üyelerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ Ergene'de şehit olan askerler için meydan yapılacak - Son Dakika
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