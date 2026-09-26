Tekirdağ Hayrabolu\'da 20 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Tekirdağ Hayrabolu'da 20 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Hayrabolu'da yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Yaklaşık 20 gündür haber alamayan yakınlarının ihbarıyla adrese giden ekipler kişiyi hareketsiz buldu; cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yanlız yaşayan 54 yaşındaki Tuncer Herekeli, evinde ölü bulundu.
Kahya Mahallesi'nde yaşayan Herekeli'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Herekeli'yi evde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Herekeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Herekeli'nin cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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