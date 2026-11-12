Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, zatürreden korunmada önerilen aşıları hatırlattı - Son Dakika
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Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, zatürreden korunmada önerilen aşıları hatırlattı

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Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, 12 Kasım Dünya Pnömoni Günü'nde zatürreye karşı önlemleri duyurdu. Açıklamada korunma için el hijyenine dikkat edilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, kapalı ortamların havalandırılması ve önerilen aşıların yaptırılması istendi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, 12 Kasım Dünya Pnömoni Günü dolayısıyla zatürre hastalığına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pnömoninin (zatürre) akciğerleri etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalığı olduğu ve her yaştan insanı etkileyebildiği belirtildi.

Hastalığın öksürük, ateş, terleme ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterdiği, enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların öksürük ve hapşırık yoluyla yayılabildiği ifade edildi.

Pnömoniden korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, dengeli beslenilmesi ve uyku düzenine özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle kış aylarında kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve önerilen aşıların yaptırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, hastalık belirtileri görüldüğünde sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

Kaynak: AA
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