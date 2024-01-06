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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, ikisi Bulgaristan plakalı 3 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı, ancak araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

06.01.2024 - 15:00,
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu'nda ikisi Bulgaristan plakalı 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi Edirne istikametinde meydana geldi. Sol şeritten giden O.C.B. yönetimindeki B1481TM Bulgaristan plakalı otomobil, orta şeritten önüne manevra yapan S.M.'nin kullandığı K9557AT plakalı Bulgar plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle O.C.B.'nin otomobili takla atarak devrilirken kaza yapan araçlara arkadan gelen C.K., yönetimindeki 34 UF 6630 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza bölgesine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, O.C. B., S.M. ve Z.M., ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle. TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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