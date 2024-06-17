Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde 800 bin tatilciyi ağırlamayı hedefliyor - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde 800 bin tatilciyi ağırlamayı hedefliyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi, 38 kilometrelik sahil şeridiyle dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 800 bin tatilciyi ağırlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve bayram tatili boyunca görevde olacaklarını belirtti.

17.06.2024 17:08
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(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi, 38 kilometrelik sahil şeridiyle dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 800 bin tatilciyi ağırlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve bayram tatili boyunca görevde olacaklarını belirtti.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Bozkurter, bayram tatili için sahil temizliği, güvenlik önlemleri ve tatilcilere yönelik çeşitli etkinlikler konusunda tüm hazırlıkların tamamlandıklarını söyledi. Tatilcilerin keyifli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bozkurter, "Marmaraereğlisi olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırız" dedi.

Başkan Bozkurter, "Değerli hemşehrilerim bayramımızı kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Trafiğe çıkanlardan rica ediyorum emniyet kemerimizi takalım, alkollü araç kullanmayalım, küçük çocuklarımızı ön koltukta oturtmayalım ve huzurlu bir bayram geçirelim. Bayram süresince tüm personelimizle beraber sokaklardayız. Size daha faydalı nasıl hizmet ederiz onun hesabını yapıyoruz. Marmaraereğlisi personeli başkan yardımcıları, birim müdürleri olarak, 7/24 emrinde olacak daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız. İyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde 800 bin tatilciyi ağırlamayı hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde 800 bin tatilciyi ağırlamayı hedefliyor - Son Dakika
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