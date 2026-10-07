Tekirdağ Kapaklı\'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalkan Asaf Uzun tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalkan Asaf Uzun tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya kalkışan Asaf Uzun, Tekirdağ Kapaklı'da kadın görevlinin alarmı çalıştırmasıyla panikleyip kaçtı ancak polis tarafından yakalandı. Çerkezköy'de adliyeye sevk edilen Uzun, mahkemede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen ve kadın görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçan Asaf Uzun, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edilen Uzun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Onur KAYA/TEKİRDAĞ,
Kaynak: DHA
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