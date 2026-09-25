Tekirdağ Kapaklı\'da tırla çarpışan 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü Çerkezköy\'de öldü

Tekirdağ Kapaklı'da tırla çarpışan 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü Çerkezköy'de öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Kapaklı'da 3 tekerlekli motosiklet, Yeni Sanayi Caddesi'nde tırla çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tırla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yeni Sanayi Caddesi'nde S.K. idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet, S.B. yönetimindeki 61 K 1630 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü S.K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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