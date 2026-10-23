Tekirdağ Kapaklı'da yıldırım çarpan anne ile kızı hastanede, annenin hayati tehlikesi var

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı.

N.P. ile kızı A.P.'ye, ilçe merkezindeki evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarptı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızına ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından anne N.P. ile kızı A.P. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren N.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kızı A.P.'nin ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.