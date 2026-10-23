Tekirdağ Kapaklı'da yıldırım çarpan anne ile kızı hastanede, annenin hayati tehlikesi var

Tekirdağ Kapaklı'da yıldırım çarpan anne ile kızı hastanede, annenin hayati tehlikesi varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anne ile kızı, evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarpması sonucu yaralandı. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile kızından annenin hayati tehlikesi bulunurken, kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yıldırımın çarptığı anne ile kızı yaralandı.
N.P. ile kızı A.P.'ye, ilçe merkezindeki evlerinin yanındaki boş arazide bulundukları sırada yıldırım çarptı.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızına ilk müdahaleyi yaptı.
Ardından anne N.P. ile kızı A.P. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren N.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kızı A.P.'nin ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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