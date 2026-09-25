Tekirdağ Malkara'da üzerine saman balyası düşen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ Malkara'da üzerine saman balyası düşen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Yenice Mahallesi'nde tarlada tıra yükleme sırasında üzerine saman balyası düşen 57 yaşındaki kişi, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada üzerine saman balyası düşen kişi hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde tarlada M.E'nin (57) üstüne tıra yükleme yaptığı sırada saman balyası düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
M.E. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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