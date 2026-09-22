Tekirdağ Marmaraereğlisi\'nde araçlar çarpıştı, iki sürücü yaralandı

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde araçlar çarpıştı, iki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Marmaraereğlisi'ndeki Çeşmeli Mahallesi'nde panelvan ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.
Çeşmeli Mahallesi'nde S.A. idaresindeki 34 KID 067 plakalı panelvan ile Y.Ç'nin kullandığı 39 LK 414 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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