Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde hızı 50 km'yi aşan fırtına sahil esnafını etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde hızı 50 km'yi aşan fırtına sahil esnafını etkiledi

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Tekirdağ Marmaraereğlisi\'nde hızı 50 km\'yi aşan fırtına sahil esnafını etkiledi
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan fırtına, hızı zaman zaman 50 kilometrenin üzerine çıkarak hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçılar denize açılamazken sahil kesimindeki işletmeler zarar gördü, kafelerde sandalyeler ve şemsiyeler ile ahşap stantlar devrildi.

MARMARAEREĞLİSİ'NDE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçıların denize açılamadığı ilçede hızı zaman zaman 50 kilometrenin üzerine çıkan fırtınada, özellikle sahil kesiminde bulunan işletmeler etkilendi. Sahildeki bazı kafelerde sandalyeler, şemsiyeler ile sahil yolu üzerinde bulunan ahşap stantlar devrildi. Belediye ekipleri ise olası olumsuzluklara karşı vatandaş ile esnafı uyardı.

Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde hızı 50 km'yi aşan fırtına sahil esnafını etkiledi - Son Dakika
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