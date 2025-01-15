Tekirdağ Müdürleri \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir ile Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir ve Öcal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özdemir, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Patlama anı" fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Özdemir, "Spor" kategorisinde tercihini Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğrafından yana kullandı.

Öcal ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk" fotoğrafını seçen Öcal, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.