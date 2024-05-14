Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan Türkülerle Yarenlik Konseri - Son Dakika
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan Türkülerle Yarenlik Konseri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı\'ndan Türkülerle Yarenlik Konseri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen 'Türkülerle Yarenlik' konseri, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde, Türk Müziği İcra Topluluğu çeşitli yörelerden türküler ve ezgiler seslendirdi. Program, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır'ın şefliğinde gerçekleşti ve Aşık Veysel'e ithaf edilen 'Dostlar Seni Unutmadı' adlı eserle sona erdi. Konser sonunda Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu, Çayır ve saz heyetine teşekkür belgesi verdi.

14.05.2024 09:15
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarınca "Türkülerle Yarenlik" konseri verildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin sanat danışmanlığını NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çayır üstlendi.

Çayır'ın şefliğinde Türk Müziği İcra Topluluğu, çeşitli yörelerden türküler ve ezgiler seslendirdi.

Program, Aşık Veysel'e ithaf edilen, söz ve müziği Çayır'a ait "Dostlar Seni Unutmadı" adlı eserle tamamlandı.

Konservatuar Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu, Çayır ve saz heyetine teşekkür ederek günün anısına teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan Türkülerle Yarenlik Konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan Türkülerle Yarenlik Konseri - Son Dakika
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