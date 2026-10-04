Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ücretsiz boks, fotoğraf ve okçuluk kursları açacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik boks, fotoğraf çekimi ve geleneksel Türk okçuluğu branşlarında eğitim verilecek.

Kurslara başvurular 5-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular, üniversitenin E-Üniversite Otomasyon Sistemi'ndeki "Başvuru İşlemleri" menüsü üzerinden yapılacak.

Kaldırım işgali için denetimler sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin kaldırımları işgal etmemesi ve çevre temizliğinin korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başta kahvehane ve çay ocakları olmak üzere işletmelerin önlerinde yapılan denetimlerde, kaldırım işgali yapılmaması, izmarit ve atıkların yere atılmaması konusunda işletme sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

Açıklamada, kentte temiz ve düzenli bir çevrenin korunması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

İhtiyaç sahiplerine medikal destek

Süleymanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı ile akülü ve manuel tekerlekli sandalye desteğinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin talepleri doğrultusunda destek ekipmanlarını vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

Açıklamada, sosyal destek çalışmalarının ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.