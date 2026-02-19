Tekirdağ Ramazan Çöreği Coğrafi İşaret Aldı

Tekirdağ'da ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden "ramazan çöreği" coğrafi işaret tescili aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.

Süreci TRAKYAKA tarafından yürütülen "Tekirdağ ramazan çöreği", coğrafi işaret almaya hak kazandı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kentin zengin gastronomi kültüründe özel yere sahip olan ramazan çöreğinin, geçmişten bugüne uzanan önemli bir miras olduğunu söyledi.

Kentin 14 tescilli ürüne ulaştığını bildiren Karaküçük, "Tekirdağ'ımızın asırlık lezzetlerinden ramazan çöreği, coğrafi işaret tescili alarak resmen koruma altına alındı. Bu önemli gelişme hem kültürel mirasımız hem de yerel ekonomimiz adına gurur verici bir adımdır." dedi.

Karaküçük, tescille birlikte ramazan çöreğinin üretim tekniği, kullanılan malzemenin niteliği ve yöresel karakterinin resmi olarak belgelendiğini ifade etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü, ramazan sofralarını süsleyen lezzetin, belirlenen standartlara uygun şekilde üretileceğini vurguladı.

Coğrafi işaretin kentin gastronomi turizmine katkı sağlayacağını kaydeden Karaküçük, "Nasıl ki Hayrabolu Tatlısı Tekirdağ'ın marka değerlerinden biri haline geldiyse, ramazan çöreğimiz de ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin tanıtım yüzlerinden biri olacaktır. Bu tescil fırıncı esnafımıza, yerel üreticimize ve turizm sektörümüze ekonomik canlılık kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Karaküçük, coğrafi işaret tescilinin yalnızca bir belge olmadığını, Tekirdağ'ın emeğinin, ustalığının ve kültürel zenginliğinin de tescili anlamına geldiğini sözlerine ekledi.