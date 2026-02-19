Tekirdağ Ramazan Çöreği Yeniden Satışta - Son Dakika
Tekirdağ Ramazan Çöreği Yeniden Satışta

19.02.2026 15:04
Tekirdağ ramazan çöreği, iftar sofraları için fırınlarda üretilmeye başladı ve yoğun talep görüyor.

Tekirdağ ramazan çöreği, iftar sofraları için kent genelindeki fırınlarda yeniden üretilmeye başlandı.

Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen gelenek kapsamında hazırlanan çörek, sadece ramazan ayında üretilmesiyle biliniyor.

Coğrafi işaret tesciline sahip ürün, özellikle iftar saatine yakın yoğun talep görüyor.

Kent genelinde fırınlarda akşamdan hazırlanan hamurlar, sabahın erken saatlerinde özel mayalama yöntemiyle dinlendiriliyor. Nohut mayasıyla hazırlanan hamur, taş fırınlarda pişirilerek satışa sunuluyor.

Fırıncı Orhan Aydeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftara yakın saatlerde yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Tekirdağ'a özgü güzel bir lezzet. Ramazan ayında çıkıyor." dedi.

Çöreğin zahmetli bir üretim sürecinden geçtiğini anlatan Aydeniz, çöreğin nohut mayasından yapıldığını belirtti.

İşin zahmetinin mayadan kaynaklandığını ifade eden Aydeniz, "Yapılışı biraz zahmetli, sadece nohut mayasından yapıyoruz. Mayası uğraştırıyor. Geceden bu yana mayasıyla uğraşıyoruz. Mayayı geceden tutuyoruz, kazanlarda köpürmesi için bekletiyoruz. Daha sonra unla birlikte işlemler başlıyor. Hamur haline getirip tavalara koyuyoruz." diye konuştu.

Aydeniz, coğrafi işaret tescilinin ardından çöreğin bilinirliğinin arttığını ifade etti.

Vatandaşlardan İmdat Son da çöreğin her ramazan üretildiğini ve iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi.

Kaynak: AA

