Tekirdağ Şarköy'de emekliyi 19 milyon lira dolandıran 11 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Şarköy'de emekliyi 19 milyon lira dolandıran 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Şarköy\'de emekliyi 19 milyon lira dolandıran 11 şüpheliden 9\'u tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, emekli ziraat mühendisi L.T.'yi yaklaşık 19 milyon lira dolandırdı. 8 ildeki operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıttıkları emekli L.T.'yi (68) altın ve dövizlerini alıp, yaklaşık 19 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik, 8 ildeki operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şarköy'de yaşayan emekli ziraat mühendisi L.T., polis merkezine giderek, telefon dolandırıcıları tarafından lira, döviz ve ziynet eşyası olmak üzere yaklaşık 19 milyon lirasının dolandırıldığını anlattı. L.T., kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan şüphelilerin, suçluların yakalanması için evindeki ziynet ve dövizlerin kendilerine verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine, evinin önüne araçla gelen kişilere 2 kilo altın, 8 bin avro ve 300 doları elden verdiğini söyledi. Dolandırıcıların verdiği banka hesabına daha sonra 110 bin 400 avro da havale yaptığını söyleyen L.T., ardından dolandırıldığını anladığını belirterek, şikayetçi oldu.

8 İLDE OPERASYON

Olaya ilişkin Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmada belirlenen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra Şarköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemede, 'Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli yağma', 'Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkTutuklamaTekirdağ3. SayfaGüncelŞarköyPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
11:07
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:36
Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 11:23:48. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Şarköy'de emekliyi 19 milyon lira dolandıran 11 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei