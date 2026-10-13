Tekirdağ Şehir Hastanesinde hemşirelere acil bakım sertifikalı eğitim başladı - Son Dakika
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Tekirdağ Şehir Hastanesinde hemşirelere acil bakım sertifikalı eğitim başladı

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Tekirdağ Şehir Hastanesinde hemşirelere acil bakım sertifikalı eğitim başladı
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı. Programla hemşirelerin acil bakım bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

Hastanede düzenlenen açılış töreninde konuşan Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eğitim programının hayırlı olmasını temenni ederek, eğitime katılanlara başarılar diledi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Münevver Solak da programda konuşma yaptı.

Programla hemşirelerin acil bakım alanındaki mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, acil durumlarda sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
TekirdağEğitimSağlıkGüncelSon Dakika

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