Tekirdağ Süleymanpaşa'da operasyonda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da operasyonda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 şüpheli gözaltında

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Süleymanpaşa'da bir ikamet ile Kazandere Mahallesi'nde yapılan aramada 2 bin 314 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 2863 ve 6136 sayılı kanunlara muhalefetten 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 314 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamet ile Kazandere Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait madeni para, 254 kağıt para, 2 sikke kitabı, 16 mezat kartı ve 5 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa'da operasyonda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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