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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, TARSİM A.Ş. hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapıldı. 2023 yılında ilçe, şube müdürlüklerinin çalışmaları görüşüldü ve 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar, tarım sigortaları, idari para cezaları, ÇKS kayıtları ve destekleme çalışmaları gibi konular değerlendirildi. Toplantıya TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nde Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
06.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:45
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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, TARSİM A.Ş. hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapıldı.

2023 yılında ilçe, şube müdürlüklerinin yapmış olduğu çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar, tarım sigortaları, idari para cezaları, ÇKS kayıtları ve destekleme çalışmaları, Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği, Alo174, Cimer başvuruları, hayvan hastalıklarında mihrak çalışmaları gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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