Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İddialar Üzerine Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İddialar Üzerine Soruşturma Başlattı

Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İddialar Üzerine Soruşturma Başlattı

Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yaşanan 'usulsüz ithalat işlemleri' iddiaları üzerine soruşturma başlattığını açıkladı. İddiaların ardından yapılan tespitlerin Valilik tarafından incelenmesi için Bakanlık müfettişi talep edildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

24.05.2024 00:31
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Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "usulsüz ithalat işlemleri" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "usulsüz ithalat işlemleri" iddiası haberleri ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

İddialar üzerine soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin Valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İddialar Üzerine Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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